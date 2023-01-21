Проливные дожди затопили Сербию

Погибли люди

Аномально тёплая погода и проливные дожди вызвали мощное наводнение на Балканах. В Сербии известно, как минимум, о двух погибших. Мужчин буквально унесло потоками вышедшей из берегов реки. Тело одного из них обнаружили, поиски другого продолжаются.

В семи муниципалитетах страны введён режим ЧС. Разрушены дома и фермы, временно закрыты школы. Движение на дорогах затруднено из-за многочисленных оползней. Из опасных районов спасатели эвакуировали более 120 семей.

Аналогичная ситуация и в других странах на юго-востоке Европы. Сильные наводнения в Косове, Черногории и Венгрии, сообщает "ТВ Центр".

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