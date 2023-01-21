Приморье сковали 40-градусные морозы

Объявлено штормовое предупреждение

Аномальные морозы не покидают регионы Сибири и Дальнего Востока. В Приморье объявлено штормовое предупреждение. Шквалистый ветер и минус сорок градусов. Такая погода продержится до середины следующей недели. Синоптики прогнозируют и мощный снегопад.

В лесах из-за очень высоких сугробов звери с трудом добывают еду. На помощь оленям пришли спасатели МЧС. Они привезли тонну кукурузы, мешки соли и сена, сообщает "ТВ Центр".

В Якутии, где столбики термометров уже неделю держатся у 50-градусной отметки, обещают небольшое потепление. Ну а пока жители придумывают идеи для развлечений - пускают на улице мыльные пузыри, которые моментально замерзаю, и устраивают пленэры на фоне заснеженных пейзажей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"