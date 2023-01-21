Москвичи собрали более 150 тысяч подарков для участников СВО

Об этом сообщил Сергей Собянин

В столице в рамках акции "Москва Помогает" собрано более 156 тысяч подарков и 12 тысяч поздравительных открыток для участников спецоперации, семей мобилизованных граждан и детей новых регионов России. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что москвичи всегда с готовностью откликаются на призывы о помощи тем, кому сегодня труднее всего. Он также рассказал, что волонтёры преодолели более 26 тысяч километров и побывали в 10 городах, чтобы доставить подарки военным.

Новогодняя акция "Москва помогает" стартовала в прошлом году. Москвичи приносили подарки в специальные пункты, которые были открыты в городе.

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