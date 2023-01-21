"Новая Отечественная": Медведев - о войне с укронацистами

Победа будет за Россией, уверен политик

Дмитрий Медведев назвал войну с нацистами на Украине и в Европе "новой Отечественной" и заявил, что победа будет за Россией.

Заместитель председателя Совбеза России вспомнил о вчерашнем заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Молодец всё-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провёл аналогию", - написал Медведев у себя в Telegram-канале.

Укронацисты и Западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная. И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м.

Накануне глава европейской дипломатии назвал Россию великой страной, которая привыкла бороться до конца. Боррель напомнил, как Россия противостояла Наполеону и Адольфу Гитлеру. По его словам, у Москвы до сих пор есть огромные силы и возможности продолжать спецоперацию на Украине.

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