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Беспилотник атаковал промышленный объект в Курской области

14:13
  • суббота
  • 21 января 2023

Пострадавших нет

Утром 21 января атакован посёлок Тёткино в Курской области. Беспилотник ВСУ сбросил две гранаты на территорию мелькомбината сообщил у себя в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. По его информации, пострадавших и существенных повреждений нет.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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