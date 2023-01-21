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В Крыму заработали банкоматы Сбербанка

14:40
  • суббота
  • 21 января 2023

Пока их всего четыре

Сбербанк установил первые банкоматы на Крымском полуострове. Они появились в Ялте, Симферополе, Севастополе и в селе Оползневое, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Сбербанк начал работать в Крыму

На этой неделе Сбербанк сообщил, что начинает работать в Крыму. Офисы в крупнейших городах полуострова откроются в первом полугодии.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за воссоединение. Сбербанк же не работал в регионе, объясняя это угрозой западных санкций.

Однако из-за спецоперации Сбербанк всё же оказалась под ограничениями США и Евросоюза. Президент Владимир Путин ранее указывал, что после введения санкций российские компании и банки смогут работать в Крыму, поскольку им теперь нечего бояться.

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