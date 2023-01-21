Российские войска освободили Двуречье в ДНР

Наступление продолжается

Российскими войсками освобождён ещё один населённый пункт в Донбассе. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Взято под контроль Двуречье в ДНР, противник потерял там до 50 человек, сообщил Конашенков. В штурме участвовали добровольцы при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии.

Кроме того, российские военные провели успешное наступление на запорожском направлении, заняты более выгодные рубежи и позиции.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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