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Собянин рассказал о новых образовательных объектах столичного района Некрасовка

16:31
  • суббота
  • 21 января 2023

Он динамично развивается

Детский сад и школа построены в 17-м квартале Некрасовки. Первых воспитанников они примут уже в этом году, написал Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".
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Мэр отметил, что Некрасовка - один из самых динамично развивающихся районов Москвы. Несколько лет назад там открылось метро. Сейчас в районе массово строятся дороги, благоустраиваются дворы и парки.

Новый детский сад на улице Маресьева рассчитан на 275 мест. Там будет 11 групп, в каждой есть раздевалки, игровые, спальни и буфеты.

На улице Маршала Еременко построена школа на 350 мест с просторными вестибюлями, зонами отдыха, обеденным залом и ИТ-полигоном.

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