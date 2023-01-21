Собянин рассказал о новых образовательных объектах столичного района Некрасовка

Он динамично развивается

Детский сад и школа построены в 17-м квартале Некрасовки. Первых воспитанников они примут уже в этом году, написал Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Мэр отметил, что Некрасовка - один из самых динамично развивающихся районов Москвы. Несколько лет назад там открылось метро. Сейчас в районе массово строятся дороги, благоустраиваются дворы и парки.

Новый детский сад на улице Маресьева рассчитан на 275 мест. Там будет 11 групп, в каждой есть раздевалки, игровые, спальни и буфеты.

На улице Маршала Еременко построена школа на 350 мест с просторными вестибюлями, зонами отдыха, обеденным залом и ИТ-полигоном.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"