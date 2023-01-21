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Россия поставила на место лицемерного Борреля

17:39
  • суббота
  • 21 января 2023

Его заявления назвали расистскими

МИД России назвал лицемерным заявление Жозепа Борреля с критикой выступления Сергея Лаврова. На Смоленской площади отметили, что Россия призывает Европу бороться с антисемитизмом, русофобией и другими проявлениями дискриминации в отношении отдельных национальностей и этносов.
Боррель обвинил Лаврова в антисемитизме

В ведомстве назвали высказывания главы европейской дипломатии расистскими, напомнив, что Боррель разделил мир на, как он выразился, цветущий сад, в котором проживает миллиард граждан ЕС и США, и наступающие на него джунгли.

На этой неделе министр иностранных дел России сравнил действия США с попыткой решения еврейского вопроса нацистской Германией. В связи с этим в МИД напомнили, то с 2014 года украинские нацбатальоны безнаказанно обстреливают мирные города Донбасса.

"Любой попытке реабилитации нацизма, расистским практикам надо решительно противостоять", - подчеркнули в министерстве.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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