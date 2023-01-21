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В Подмосковье прошла тренировка по отражению воздушных атак

18:11
  • суббота
  • 21 января 2023

В ней участвовал расчёт комплекса С-300

В Подмосковье прошла тренировка по отражению воздушных атак на важные военные и административные объекты. В учениях была задействована батарея комплекса С-300, сообщили в Минобороны.
Минобороны показало работу зенитно-ракетных комплексов С-300

Во время марша военнослужащие отразили нападение диверсионной группы условного противника на колонну техники. При обнаружении целей, имитирующих летательные аппараты и баллистические ракеты, зенитчики выполнили электронные пуски ракет.

Затем под прикрытием дымовой завесы колонна смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение задачи. В тренировке были задействованы более 150 военнослужащих и свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Зенитно-ракетный комплекс С-300 способен поражать цели на различных высотах. Предназначен для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника.

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