Маск ответил на планы Байдена подержать атаку Киева на Крым

Эта идея предпринимателю не понравилась

Илон Маск оценил безумные планы Киева, поддерживаемые Вашингтоном. Американский предприниматель прокомментировал в соцсети готовность США поддержать Украину в случае, если та попытается атаковать Крым.

"Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира", - написал Маск в заблокированном в России Twitter.

Ранее газета The New York Times сообщила, что администрация Джо Байдена начинает признавать, что Украине могут потребоваться дополнительные силы для удара по территории Крыма, что позволит усилить позицию киевской власти в будущих переговорах.

В свою очередь, заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон будет поддерживать Киев, включая возможную операцию по захвату Крыма.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за воссоединение.

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