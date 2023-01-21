Президент Болгарии предупредил о глобальной войне из-за Украины

Пора прекращать поставки оружия Киеву

Президент Болгарии предупредил мир об угрозе глобальной войны из-за Украины. Румен Радев считает, что к такому развитию событий могут привести поставки оружия Киеву.

Попытки завершить конфликт на Украине этим способом Радев сравнил с идеологической обработкой лозунгом "Война - это мир" из романа Джорджа Оруэлла "1984".

"Я продолжаю отстаивать свою позицию, что Болгария не должна посылать оружие в этот конфликт", - сказал болгарский лидер в эфире Darik Radio.

Вместе с тем известно, что Болгария с самого начала спецоперации по защите Донбасса обеспечивала около трети потребностей ВСУ. На этой неделе было объявлено о новом пакете военной помощи Киеву со стороны США и Европы. Ожидалось, что в него войдут танки "Леопард", но политикам не удалось договориться о поставках этого вида вооружений.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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