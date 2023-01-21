Зеленского решили наказать за прославление Путина в 2013 году

С таким предложением выступил экс-советник Леонида Кучмы

Владимиру Зеленскому припомнили его выступления в России и решили наказать за это. Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин предложил выдвинуть обвинения нынешнему президенту Украины за его работу на российском телевидении.

"Возьмите Зеленского, посмотрите, как он выступал шоуменом в России в новогодних программах в 2013-2014 годах и так далее, как он прославлял там Путина и прочих. Так за это только надо Зеленского сразу уже, так сказать, сдавать куда надо", - заявил Соскин на своём YouTube-канале.

Шоумен и актёр Владимир Зеленский до своего президентства много снимался в России и зарабатывал здесь деньги и популярность. С 1998 по 2003 год он выступал в составе команды КВН "95-й квартал", неоднократно был одним из ведущих музыкального конкурса "Новая волна" и "Новогоднего парада звёзд".

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