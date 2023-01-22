Володин предупредил мир о глобальной катастрофе

Она может произойти из-за эскалации на Украине

Поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе. Об этом в своём Telegram-канале коллективный Запад предупредил Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы не исключил применения Россией более мощного оружия в случае, если Вашингтон и страны НАТО передадут Киеву вооружения, которые будут использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата российских территорий.

Члены Конгресса, депутаты бундестага, Национального собрания Франции, других европейских парламентов должны осознать ответственность перед человечеством. Своими решениями Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной войне.

Володин напомнил западным политикам о технологическом превосходстве российского оружия и не исключил, что эскалация ситуации на Украине может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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