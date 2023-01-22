ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Володин предупредил мир о глобальной катастрофе

10:00
  • воскресенье
  • 22 января 2023

Она может произойти из-за эскалации на Украине

Поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе. Об этом в своём Telegram-канале коллективный Запад предупредил Вячеслав Володин.
Володин потребовал трибунала для Меркель и Олланда

Спикер Госдумы не исключил применения Россией более мощного оружия в случае, если Вашингтон и страны НАТО передадут Киеву вооружения, которые будут использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата российских территорий.

Члены Конгресса, депутаты бундестага, Национального собрания Франции, других европейских парламентов должны осознать ответственность перед человечеством. Своими решениями Вашингтон и Брюссель ведут мир к страшной войне.

Володин напомнил западным политикам о технологическом превосходстве российского оружия и не исключил, что эскалация ситуации на Украине может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.