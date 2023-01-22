Минобороны показало боевую работу гаубиц "Мста-С"

Расчёты выполняют задачи в зоне спецоперации

Тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет ВСУ тратить боезапас, рассекречивать замаскированные огневые точки. И главное - спасает жизни наших бойцов.

Кадры кропотливой работы российских расчётов самоходных гаубиц "Мста-С" Западного военного округа опубликовало Минобороны. Наши подразделения ведут удары по врагу как с закрытых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки, сообщает "ТВ Центр".

Расчёты десятки раз в день меняют дислокацию. Недавно артбатарея уничтожила несколько танков, БПМ и пикапов противника. Корректировка целей ведётся с помощью беспилотников и тогда "Мста-С" бьёт точно в цель.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"