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Минобороны показало боевую работу гаубиц "Мста-С"

10:12
  • воскресенье
  • 22 января 2023

Расчёты выполняют задачи в зоне спецоперации

Тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет ВСУ тратить боезапас, рассекречивать замаскированные огневые точки. И главное - спасает жизни наших бойцов.

Кадры кропотливой работы российских расчётов самоходных гаубиц "Мста-С" Западного военного округа опубликовало Минобороны. Наши подразделения ведут удары по врагу как с закрытых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки, сообщает "ТВ Центр".

Расчёты десятки раз в день меняют дислокацию. Недавно артбатарея уничтожила несколько танков, БПМ и пикапов противника. Корректировка целей ведётся с помощью беспилотников и тогда "Мста-С" бьёт точно в цель.

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