Названы имена новых героев спецоперации

Они сражаются за мир в Донбассе

Минобороны рассказало о подвигах российских солдат и офицеров, защищающих Донбасс. Гвардии сержант Денис Докудин со своим отделением обнаружил опорный пункт ВСУ и группу радикалов. Десантники, несмотря на миномётный обстрел, вступили в бой.

Денис передал координаты противника нашим артиллеристам и корректировал огонь. Неприятель понёс серьёзные потери. Российские войска продолжили наступление, сообщает "ТВ Центр".

Рядовой Аюр Папаев во время наблюдения за воздушной обстановкой, увидел беспилотник, приближающийся к расположению наших войск, и прицельным огнём сбил летательный аппарат. Во время осмотра вражеского дрона были обнаружены карты памяти с координатами скрытых позиций боевиков. По ним нанесён артиллерийский удар.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"