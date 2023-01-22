ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы имена новых героев спецоперации

11:11
  • воскресенье
  • 22 января 2023

Они сражаются за мир в Донбассе

Минобороны рассказало о подвигах российских солдат и офицеров, защищающих Донбасс. Гвардии сержант Денис Докудин со своим отделением обнаружил опорный пункт ВСУ и группу радикалов. Десантники, несмотря на миномётный обстрел, вступили в бой.

Украинская армия теряет позиции в Запорожье
Пентагон заявил о решающем моменте в конфликте на Украине

Денис передал координаты противника нашим артиллеристам и корректировал огонь.  Неприятель понёс серьёзные потери. Российские войска продолжили наступление, сообщает "ТВ Центр".

Рядовой Аюр Папаев во время наблюдения за воздушной обстановкой, увидел беспилотник, приближающийся к расположению наших войск, и прицельным огнём сбил летательный аппарат.  Во время осмотра вражеского дрона были обнаружены карты памяти с координатами скрытых позиций боевиков. По ним нанесён артиллерийский удар.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Российские войска
Российские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.