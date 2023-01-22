Новые поставки оружия Украине привели к массовым протестам в Европе

Тысячи людей вышли на улицы

Реакция европейцев на решение коллективного Запада продолжить накачку Украины оружием не заставила себя ждать. На улицы Вены, Варшавы и Праги вышли демонстранты с требованием к властям прекратить идти на поводу у киевского режима, ждущего новых военных поставок. Часть митингующих требовала отмены антироссийских санкций.

Общественный транспорт в центре Вены был вынужден остановиться. Выступающие против антироссийских санкций австрийцы прошли маршем по улицам, а затем заняли площадь Хельденплац. Над головой люди подняли российские флаги, требуя восстановить партнёрские отношения с нашей страной, сообщает "ТВ Центр".

Несмотря на морозную погоду тысячи люди вышли с антивоенными лозунгами в Праге. Для них Чехия - на первом месте, а не Украина. Митингующие требуют от правительства сохранения нейтралитета. Обнародована петиция, где сказано об отношениях с Россией.

Против втягивания своей страны в вооружённый конфликт выступают и в Польше. Люди требуют привлечь к ответственности сторонников военной поддержки Украины. Тем не менее, официальная Варшава продолжает следовать антироссийским курсом. После отказа Германии дать согласие на поставку танков Киеву, замглавы МИД Польши, заявил, что "Леопарды" ВСУ всё-таки получат.

В одностороннем порядке Варшава решила - начать обучать украинских солдат управляться с танками на полигоне в Польше. Давить на Берлин продолжают Франция, Великобритания и США. Вот только американцы прямо отказались поставлять свои "Абрамсы" Киеву, а Лондон и Париж передадут лишь по дюжине танков собственного производства. Раздевать свою армию ради Украины никто не желает.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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