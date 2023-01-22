В доме Байдена снова нашли секретные документы

Очередной обыск длился 12 часов

Очередную порцию секретных документов нашли в частном доме президента США Джо Байдена в Делавэре. В ходе обыска сотрудники американского Минюста обнаружили ещё шесть материалов с грифом "конфиденциально". Обыск продолжался около 12 часов.

Об этом сообщил адвокат главы Белого дома. Изъятые документы относятся к периоду работы Байдена в Сенате, а затем на посту вице-президента страны.

Это уже третий случай ненадлежащего хранения секретных бумаг со стороны американского лидера. Скандал вокруг Байдена разгорелся после того, как подобные материалы были обнаружены сначала в Центре дипломатии и глобального взаимодействия в Вашингтоне, а затем в личном гараже президента в Деловэре.

В Белом доме заявили, что эти документы оказались в неположенном месте по ошибке. Но такое объяснение не устраивает республиканцев, они требуют привлечения Байдена к уголовной ответственности, сообщает "ТВ Центр".

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