Собянин: Электробусный парк Москвы за четыре года стал одним из крупнейших в мире

Это - перспективный вид транспорта

На улицах Москвы курсирует 1 050 электробусов. А столичный парк этих машин - один из крупнейших в мире. Об этом сообщил на своём персональном сайте мэр Сергей Собянин.

К 2024 году городские власти планируют вдвое увеличить количество этого вида транспорта. Это станет инвестициями в комфорт пассажиров, улучшение здоровья горожан и развитие транспортного машиностроения России.

Благодаря заказам Москвы два крупнейших отечественных завода расширили производство и создали новые линии по производству электробусов, отметил Собянин.

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