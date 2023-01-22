Украинские войска отступают в районе Соледара

Идёт наступление ВС России

Российские подразделения теснят противника сразу на нескольких направлениях. Под Соледаром освобождён посёлок Краснополье. Массированная артиллерийская подготовка. Основные огневые точки ВСУ в поселке Краснополье подавлены. И через несколько часов населённый пункт был полностью освобождён, сообщает "ТВ Центр".

Боевики отступили в соседнюю деревню Раздоловку. Сейчас российский спецназ ведёт штурм её окраин. И шансы, что ВСУ удержат здесь свои позиции, ничтожны. Так, шаг, за шагом идет выдавливание противника из окрестностей Соледара.

На Соледар в генштабе ВСУ давно махнули рукой. Сейчас все резервы националисты экстренно перебрасывают в Запорожье. Российские войска прорвали первую линию обороны боевиков, которую те создавали последние десять месяцев. А накануне была предпринята невиданная на этом направлении артиллерийская атака. Россиийские дивизионы вели огонь по боевикам одновременно в 15 населённых пунктах.

ВСУ, опасаясь потерять рубежи, бросило на запорожский фронт и мобилизованных, и радикалов из запрещённой в России группировки "Азов". Вот они попробовали перейти в контратаку, но тут же напоролись на встречный огонь. Причём, настолько плотный, что, подхватывая раненных, пришлось почти сразу отходить.

Ещё одна диверсионная группа из 20 человек пыталась просочиться сквозь наступающие отряды российских войск. Но была обнаружена и ликвидирована в полном составе.

Российские войска наносят интенсивные удары по националистам в Авдеевке, Первомайском и Марьинке. Не в силах подавить огонь батарей, ВСУ огрызаются ударами до мирным кварталам Донецка. В результате обстрела Петровского района погиб мужчина. Разрушены и повреждены осколками жилые дома в посёлках Зайцево, Ясиноватая, Макеевка.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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