Отношения Швеции и Турции обострились из-за сожжения Корана

Инцидент произошёл в центре Стокгольма

Дипломатический скандал между Швецией и Турцией грозит перерасти в глобальный религиозный конфликт. В Стамбуле и арабских странах резко осудили акцию с сожжением Корана в центре Стокгольма.

Накануне лидер датской ультраправой партии надругался над священной книгой мусульман во время антиисламского митинга у посольства Турции. Его речь пестрила нелестными эпитетами в адрес пророка Мохаммеда, президента Эрдогана и наводнивших страну мигрантов.

Мероприятие получило разрешение властей и охранялось полицией. Всё это вызвало бурю негодования. В Анкаре во время протестов толпа сожгла шведский флаг. А Швецию обвинили в разжигании религиозной ненависти и экстремизма.

Анкара обвиняет Стокгольм в поддержке Рабочей партии Курдистана и отказывается одобрять заявку на присоединение королевства к НАТО, сообщает "ТВ Центр".

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