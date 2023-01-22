ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Отношения Швеции и Турции обострились из-за сожжения Корана

12:48
  • воскресенье
  • 22 января 2023

Инцидент произошёл в центре Стокгольма

Дипломатический скандал между Швецией и Турцией грозит перерасти в глобальный религиозный конфликт. В Стамбуле и арабских странах резко осудили акцию с сожжением Корана в центре Стокгольма.
Турция пригрозила блокировать вступление Швеции в НАТО

Накануне лидер датской ультраправой партии надругался над священной книгой мусульман во время антиисламского митинга у посольства Турции. Его речь пестрила нелестными эпитетами в адрес пророка Мохаммеда, президента Эрдогана и наводнивших страну мигрантов.

Мероприятие получило разрешение властей и охранялось полицией. Всё это вызвало бурю негодования. В Анкаре во время протестов толпа сожгла шведский флаг. А Швецию обвинили в разжигании религиозной ненависти и экстремизма.

Анкара обвиняет Стокгольм в поддержке Рабочей партии Курдистана и отказывается одобрять заявку на присоединение королевства к НАТО, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Протесты
Протесты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.