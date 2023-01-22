Такого не было тысячу лет

Этой ночью Луна максимально приблизилась к Земле. Расстояние сейчас составляет всего 355 тысяч километров. Последний раз такое было тысячу лет назад.

Правда, невооружённым глазом наблюдать это необычное явление невозможно, так как сейчас новолуние. Но на помощь человечеству пришли технологии, которые позволяют рассмотреть даже обратную сторону Луны.

Новые детальные снимки поверхности небесного тела прислал китайский луноход "Нефритовый кролик", сообщает "ТВ Центр".

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