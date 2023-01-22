В Крыму открылась уникальная этнографическая выставка

На ней представлены предметы быта разных народов

"Собираем. Храним. Изучаем" - выставка с таким названием открылась в Крыму. На ней представлены экспонаты, которые пополнили коллекцию Этнографического музея в прошлом году. Ценные предметы, отражающие быт разных народов полуострова, передали сами жители. У каждой вещи - своя история.

Мужские и женские нательные кресты старообрядцев, греческие иконы, утварь, украшения, предметы быта, мебель. Эти вещи – XIX и начала XX века передали жители Крыма. За год коллекцию этнографического музея пополнили 270 экспонатов, которые помогут сохранить память о многочисленных народах полуострова, сообщает "ТВ Центр".

Большая часть предметов отражает культуру славянских народов. Здесь белорусские национальные костюмы и украинская бандура Черниговской фабрики.

Анастасия Гридчина, председатель РНКА "Украинская община Крыма": "Мы знаем, что она пережила Великую Отечественную войну, знаем, что она находилась где-то спрятана на чердаке, потому что она была очень пыльная, когда её нашли. Нашей организации она была передана от мамы, то есть вот так она передавалась из поколения в поколение, удалось её сохранить до наших дней".

Ханбок, паджи и чогори – это уже корейская традиционная одежда. Многочисленная диаспора живет в Крыму почти сотню лет. Такие костюмы здесь не шили, их заказывали на Родине.

Флодира Кан, член Общероссийского объединения корейцев: "Мы решили, что вот эти костюмы, которые были когда-то в 60-70 годы были переданы нам, для того, чтобы представлять национальную корейскую общину где-то на выступлениях, где-то ещё, и мы решили эти костюмы потом передать".

Экспозиция пополняется и во время экспедиций. Сотрудники музея выезжают в села. Например, в Мазанку – это одна из потёмкинских деревень. Князь выделил здесь земли отставным солдатам Петербургского драгунского полка. Их потомки бережно хранили историю, а теперь делятся семейными реликвиями.

Ольга Гайворонская, старший научный сотрудник: "Подарили вышитые полотенца, подарили элементы быта различные и среди них была у нас подарена кровать. Она была в очень плохом состоянии, кровать раскладная. На ней запечатлен пейзаж русского быта".

До воссоединения Крыма с Россией коллекция пополнялась только во время поисков и благодаря дарителям. Трудно поверить, но 30 лет назад музей открылся без единого экспоната. Сегодня музей может даже выкупать редкие предметы у коллекционеров. Средства выделяет Министерство культуры. Увидеть последние подарки можно на отдельной выставке до конца марта. Затем новые экспонаты пополнят основную экспозицию.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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