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В Новой Москве построена школа на тысячу мест

13:12
  • воскресенье
  • 22 января 2023

Здесь же расположено дошкольное учреждение

В поселении Десёновском построен крупный образовательный комплекс: школьное здание на тысячу мест с дошкольным отделением для 225 малышей. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин

Мэр отметил, что дошкольное учреждение рассчитано на девять групп. В нём расположатся кабинет для развивающих занятий, музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет и пищеблок. При проектировании учитывалось то, что в учреждении будут находиться дети с ограниченными возможностями здоровья.

В другой части здания разместится школа. Её оборудуют лабораторно-исследовательскими комплексами, классами робототехники, залами для занятий физкультурой и хореографией. На территории появится поле для мини-футбола, беговые дорожки, площадки для баскетбола и волейбола.

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