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Коммунальные войны в Ховрине: подделаны подписи жильцов

14:55
  • воскресенье
  • 22 января 2023

Управляющие компании стремятся взять под контроль как можно больше домов

Коммунальные войны. Жители микрорайона в Ховрине считают, что управление их домами захватила компания, которую никто не выбирал. Собственники уверены - листы с их подписями подделаны и платить конторе не хотят.

Такие ситуации - не редкость. Частные УК готовы идти на что угодно, лишь бы взять под контроль больше зданий. Навести порядок в этой сфере был призван недавно вступивший в силу закон. Чтобы сменить управляющую компанию теперь нужно собрать половину голосов собственников, а не четверть, как раньше.

Процесс на бумаге, по крайней мере, стал сложнее. Изменилось ли что-то на практике? Очень разные истории в репортаже Наталии Тарасовой (смотрите видео).

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