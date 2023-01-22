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Можно ли умереть от бессонницы

16:08
  • воскресенье
  • 22 января 2023

Такие случаи фиксируются в мире

Умер от бессонницы. На этой неделе многих взволновала загадочная смерть 16-летнего москвича из Южного Бутова. Сообщалось, что он умер от редчайшего неизлечимого генетического заболевания - фатальной семейной бессонницы.

В мире известны всего 40 случаев. Такой диагноз действительно был поставлен, однако позже врачи выявили у юноши всё же другое, похожее, тоже неизлечимое и тоже генетическое заболевание, которое и стало причиной смерти.

И тем не менее - неужели от бессонницы можно умереть? Татьяна Сидорова разбиралась что это за состояние такое, почему жители больших городов мало спят и что делать, если лекарства не помогают (смотрите видео).

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