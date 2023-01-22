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Военные музыканты выступили перед участниками спецоперации

17:45
  • воскресенье
  • 22 января 2023

Концерт прошёл на передовой

Песней разжигая сердца: артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа выступили перед участниками спецоперации. Видео концерта, который прошёл в лесу, разместило на своей странице "ВКонтакте" Минобороны России.

Солисты ансамбля исполнили современные музыкальные композиции, призванные пробудить позитивные эмоции у военных. Бойцы тепло встретили музыкантов, награждали их овациями и подпевали знакомые песни.

Ансамбль песни и пляски ЦВО регулярно выступает для военнослужащих и жителей регионов, находящихся в зоне проведения спецоперации, в том числе и на передовой.

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