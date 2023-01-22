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Абсолютный рекорд: кассовые сборы "Чебурашки" превысили 5 миллиардов рублей

14:14
  • воскресенье
  • 22 января 2023

Кассовые сборы фильма "Чебурашка" превысили в России пять миллиардов рублей. По состоянию на 22 января, общие сборы картины составили 5 014 058 052 рубля, указано на сайте ЕАИС.

"Чебурашка" вышел в прокат 1 января. По сборам он обошёл два самых кассовых фильма в России - комедию Клима Шипенко "Холоп" и "Аватар" Джеймса Кэмерона.

Несколько дней назад картина о новых приключениях Чебурашки стала первым в истории российского проката проектом, кассовые сборы которого преодолели рубеж в четыре миллиарда рублей.

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