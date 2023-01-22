Цифровыми сервисами Москвы пользуются почти 7 миллионов человек

О развитии цифровой экосистемы рассказал Сергей Собянин

Более 6,7 миллиона человек присоединились к цифровой экосистеме Москвы. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что электронные проекты охватывают всё больше значимых сфер городской жизни. Они стали по-настоящему незаменимым инструментом управления городом вместе с жителями и в интересах жителей.

Собянин перечислил наиболее востребованные проекты: "Активный гражданин", "Город идей", "Наш город" и "Город заданий". Кроме того, к платформе "Электронный дом" подключились уже 97% многоквартирных домов столицы.

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