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Путин в Татьянин день посетит МГУ

18:21
  • воскресенье
  • 22 января 2023

День российского студенчества отмечается 25 января

Владимир Путин в День российского студенчества посетит МГУ имени Ломоносова. Об этом сообщили в эфире телеканала "Россия-1".

Татьянин день или День российского студенчества отмечается в России 25 января. Название дня произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в Православной церкви в этот день.

В 1755 году российская императрица Елизавета Петровна одобрила прошение Ивана Шувалова и подписала указ об открытии Московского университета, ставшего одним из центров русской передовой культуры и общественной мысли в России.

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