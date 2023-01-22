Путин в Татьянин день посетит МГУ

День российского студенчества отмечается 25 января

Владимир Путин в День российского студенчества посетит МГУ имени Ломоносова. Об этом сообщили в эфире телеканала "Россия-1".

Татьянин день или День российского студенчества отмечается в России 25 января. Название дня произошло от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, память которой совершается в Православной церкви в этот день.

В 1755 году российская императрица Елизавета Петровна одобрила прошение Ивана Шувалова и подписала указ об открытии Московского университета, ставшего одним из центров русской передовой культуры и общественной мысли в России.

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