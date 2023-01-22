Свора кастрированных псов: Медведев - о союзниках США

Зампред Совбеза оценил встречу в Рамштайне

Дмитрий Медведев уверен в том, что враги России нацелились на уничтожение нашей страны. По словам зампреда Совбеза, недавняя встреча в Рамштайне и выделение тяжёлых видов вооружения Киеву не оставляют в этом сомнений.

"Какие из этого выводы? Во-первых, будет очень непросто. Во-вторых, в случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов", - предположил у себя в Telegram-канале Медведев.

Он напомнил, что такое всегда происходило в истории человечества во время длительных войн. Закончится же всё тем, что Штаты, как выразился политик, "окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев, а мир снова придёт в равновесное состояние".

Если, конечно, не будет слишком поздно, добавил Медведев.

На этой неделе представители США и НАТО встречались на военной базе в немецком Рамштайме и обсуждали очередной пакет вооружений для поставок на Украину. В него вошли тяжёлая техника, снаряды и артустановки, но сторонам не удалось договориться о передаче Киеву танков "Абрамс" и "Леопард".

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