ВСУ обстреляли село под Белгородом

Никто не пострадал

Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района Белгородской области. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его информации, взрывной волной выбило стёкла в двух частных домовладениях. Повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте. Пострадавших нет.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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