10 человек погибли во время стрельбы на китайский Новый год в США

Стрелявший смог убежать

Десять человек погибли и столько же получили ранения в результате стрельбы в городе Монтерей-Парк в Калифорнии. Неизвестный открыли огонь во время празднования Нового года по лунному календарю.

Стрелявший сбежал с места преступления, ведётся его поиск. Мотивы нападения пока неизвестны, сообщает "Интерфакс".

Город Монтерей-Парк находится в 16 километрах от центра Лос-Анджелеса, в нём живёт большая диаспора выходцев из азиатских стран. Во встрече Нового года принимали участие тысячи жителей города.

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