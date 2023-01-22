Москвичей предупредили о сильном снегопаде

В столицу вернётся зимняя погода

В последние дни января в Москву вернётся настоящая зимняя погода. Как рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, 30 и 31 января в столичном регионе ожидаются снегопады.

"Настоящие снегопады, предварительно, прогнозируются в самые последние дни месяца - 30 и 31 января. В это время по климату обычно наступает самое холодное время в году, однако обойдётся лёгкими морозами", - сообщил синоптик.

По его словам, за эти два дня высота снежного покрова в Москве вырастет с нынешних 23 сантиметров до 29-34 сантиметров.

Судя по прогнозу Гидрометцентра, на следующей неделе в Москве будет практически без осадков. Ожидается солнечная погода с лёгкими морозами.

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