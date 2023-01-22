ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей предупредили о сильном снегопаде

19:52
  • воскресенье
  • 22 января 2023

В столицу вернётся зимняя погода

В последние дни января в Москву вернётся настоящая зимняя погода. Как рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, 30 и 31 января в столичном регионе ожидаются снегопады.

"Настоящие снегопады, предварительно, прогнозируются в самые последние дни месяца - 30 и 31 января. В это время по климату обычно наступает самое холодное время в году, однако обойдётся лёгкими морозами", - сообщил синоптик.

По его словам, за эти два дня высота снежного покрова в Москве вырастет с нынешних 23 сантиметров до 29-34 сантиметров.

Судя по прогнозу Гидрометцентра, на следующей неделе в Москве будет практически без осадков. Ожидается солнечная погода с лёгкими морозами.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Снег в Москве
Снег в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.