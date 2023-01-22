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Германия столкнулась с новой зависимостью после отказа от российского газа

19:22
  • воскресенье
  • 22 января 2023

Экономика страны может не выдержать

Отказ от российского газа привёл Германию к новым проблемам. Теперь она зависит от Норвегии и Нидерландов, пишет Bloomberg.
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Настоящим спасением для Берлина, решившего отказаться от российского топлива, стали поставки газа из Норвегии и Нидерландов. Но его в этих странах не так много, и поэтому Германия сталкивается с новой зависимостью от СПГ.

Канцлер Олаф Шольц поставил задачу мощности, которые позволят иметь Германии столько газа, сколько у нее было до февраля 2022 года. Сделать это будет не так просто, констатирует агентство.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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