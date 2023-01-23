Установлена личность подозреваемого в стрельбе в Калифорнии

Байден распорядился приспустить государственные флаги

Американские полицейские установили личность мужчины, открывшего стрельбу в Калифорнии, в результате которой погибли 10 человек.

Нападавшим оказался 72-летний Ху Кан Тран. Он, как сообщают американские правоохранители, покончил с собой. Тело обнаружили в автомобильном фургоне примерно в 30 километрах от места происшествия. При нём был найден пистолет.

Мужчина открыл огонь в танцевальной студии города Монтерей-Парк, где люди отмечали китайский новый год. Это нападение стало самым масштабным по числу жертв после атаки на школу в городке Ювальде штата Техас в мае 2022 года. О мотивах преступника в полиции не сообщают, президент Байден сегодня распорядился приспустить государственные флаги на всех правительственных зданиях.

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