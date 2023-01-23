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Минобороны представило новых героев СВО

08:56
  • понедельник
  • 23 января 2023

Бойцы проявляют настоящее мужество

Новые данные об отваге и профессионализме российских военных, которые с честью защищают мирных жителей Донбасса.

Зенитный расчёт под командованием старшего лейтенанта Павла Солдатенкова уничтожил 8 беспилотников, с их помощью неонацисты вели разведку местности. При этом Павел оперативно отдавал подчинённым приказы о смене позиций и не допустил нанесения удара по нашим подразделениям.

Лейтенант Сергей Чернояров, начальник расчёта зенитной ракетной батареи, во время боевого дежурства обнаружил и вместе со своими подчинёнными уничтожил 27 воздушных целей. Среди них - ракета реактивной системы залпового огня, выпущенная украинскими радикалами по складу с вооружением.

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