Танки Т-90 "Прорыв" нанесли удар по объектам ВСУ

Минобороны показало видео

Информация о работе танковых экипажей Т-90М "Прорыв", которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Используя рельефы местности и естественные укрытия, танкисты уничтожили объекты противника, находящиеся на правом берегу Днепра, вне прямой видимости для наших военных.

Помощь в наведении обеспечивают расчёты беспилотников, сообщает "ТВ Центр". Среди основных целей, по которым работают танкисты, наблюдательные и командные пункты, склады боеприпасов националистов и бронетехника.

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