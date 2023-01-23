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Танки Т-90 "Прорыв" нанесли удар по объектам ВСУ

08:53
  • понедельник
  • 23 января 2023

Минобороны показало видео

Информация о работе танковых экипажей Т-90М "Прорыв", которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.
Минобороны показало боевую работу гаубиц "Мста-С"

Используя рельефы местности и естественные укрытия, танкисты уничтожили объекты противника, находящиеся на правом берегу Днепра, вне прямой видимости для наших военных.

Помощь в наведении обеспечивают расчёты беспилотников, сообщает "ТВ Центр". Среди основных целей, по которым работают танкисты, наблюдательные и командные пункты, склады боеприпасов националистов и бронетехника.

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