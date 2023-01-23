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Зеленский: несколько десятков западных танков не изменят ситуацию кардинально

08:19
  • понедельник
  • 23 января 2023

Украина пытается добиться поставок тяжелых танков от ряда государств

Поставка танков мотивирует Вооруженные силы Украины (ВСУ), но получение украинской армией нескольких десятков танков не сможет переломить ситуацию. Такое заявление сделал в воскресенье, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский.
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По словам политика, "когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20 танков, 50 танков, не решает проблему", сообщает телеканал ARD.

При этом заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига заявил, что ВСУ уступают российским войскам по количеству некоторых видов вооружений. По его словам, у ВСУ "большая диспропорция" в сравнении с российской армией, "один к трем или один к пяти и более".

Украинские власти обратились с просьбами о поставках тяжелых танков к целому ряду государств. До сих пор власти Германии не дали согласия на передачу Киева танков немецкого производства. Министр обороны ФРГ Борис Писториус опроверг информацию о том, что на прошедшей 20 января встрече на американской базе в германском Рамштайне, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Украине, было принято решение об отправке ВСУ танков Leopard 2.

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