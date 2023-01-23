Рогозин сообщил о захвате Россией терминалов Starlink украинских военных

В распоряжении Украины находилось около 20 тысяч терминалов

Бойцам Донецкой Народной Республики (ДНР) удалось захватить в качестве трофеев абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink, которыми пользовались украинские военные. Об этом в понедельник, 23 января, рассказал бывший руководитель Роскосмоса и глава группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

Рогозин назвал средства космической связи "особой темой", напомнив, про "вред", который "для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ".

По словам Рогозина, теперь оборудование Starlink "у нас затрофеено, мы им располагаем", сообщает РИА Новости.

Starlink — спутниковая сеть, предоставляющая широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. На Украине с началом специальной военной операции использование абонентских спутниковых терминалов было разрешено всем категориям пользователей. В распоряжении Украины находилось около 20 тысяч терминалов Starlink.

При этом компания, принадлежащая Илону Маску, уведомила украинских пользователей о повышении с декабря 2022 года тарифов на связь Starlink.

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