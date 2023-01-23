ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рогозин сообщил о захвате Россией терминалов Starlink украинских военных

08:39
  • понедельник
  • 23 января 2023

В распоряжении Украины находилось около 20 тысяч терминалов

Бойцам Донецкой Народной Республики (ДНР) удалось захватить в качестве трофеев абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink, которыми пользовались украинские военные. Об этом в понедельник, 23 января, рассказал бывший руководитель Роскосмоса и глава группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин.
Украинский министр на коленях выпросил у Маска доступ к Starlink

Рогозин назвал средства космической связи "особой темой", напомнив, про "вред", который "для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ".

По словам Рогозина, теперь оборудование Starlink "у нас затрофеено, мы им располагаем", сообщает РИА Новости.

Starlink — спутниковая сеть, предоставляющая широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. На Украине с началом специальной военной операции использование абонентских спутниковых терминалов было разрешено всем категориям пользователей. В распоряжении Украины находилось около 20 тысяч терминалов Starlink.

При этом компания, принадлежащая Илону Маску, уведомила украинских пользователей о повышении с декабря 2022 года тарифов на связь Starlink.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.