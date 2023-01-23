ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Арестович заявил о попытке России провести "изящную спецоперацию"

08:59
  • понедельник
  • 23 января 2023

По словам чиновника, затем характер конфликта не оставил для этого места

Российские войска в течение первых дней спецоперации "пытались вести умную войну" с точечными ударами. Такое заявление сделал бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.
Минобороны опровергло фейки о "жалобах" участников спецоперации

По словам чиновника, "на информационном уровне" российской стороной проводилась "изящная, красивая, молниеносная, красивая спецоперация, где вежливые люди, не нанеся никакого ущерба ни котенку, ни ребенку, значит, ликвидировали немногих сопротивляющихся". При этом "они типа предлагали сдаться, перейти на сторону, понять и так далее".

По утверждению Арестовича, через пять дней после начала конфликт "показал свою звериную сущность", поскольку "при таком сопротивлении" не может идти речь об изящных действиях.

Россия хотела добиться "отречения", но к началу марта характер конфликта не оставил для этого места, цитирует заявление экс-советника РБК.

Арестовича называли "мастером вбросов" и "информационным спецагентом". Он регулярно обещал Украине победу, занимался военной аналитикой, докладывая, что у России якобы закончились ракеты, описывал эффективность украинской ПВО.

После заявления о том, что ракета, попавшая в жилой дом в Днепре, была сбита украинскими силами ПВО, Арестович написал заявление об отставке.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.