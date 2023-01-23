Арестович заявил о попытке России провести "изящную спецоперацию"

По словам чиновника, затем характер конфликта не оставил для этого места

Российские войска в течение первых дней спецоперации "пытались вести умную войну" с точечными ударами. Такое заявление сделал бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

По словам чиновника, "на информационном уровне" российской стороной проводилась "изящная, красивая, молниеносная, красивая спецоперация, где вежливые люди, не нанеся никакого ущерба ни котенку, ни ребенку, значит, ликвидировали немногих сопротивляющихся". При этом "они типа предлагали сдаться, перейти на сторону, понять и так далее".

По утверждению Арестовича, через пять дней после начала конфликт "показал свою звериную сущность", поскольку "при таком сопротивлении" не может идти речь об изящных действиях.

Россия хотела добиться "отречения", но к началу марта характер конфликта не оставил для этого места, цитирует заявление экс-советника РБК.

Арестовича называли "мастером вбросов" и "информационным спецагентом". Он регулярно обещал Украине победу, занимался военной аналитикой, докладывая, что у России якобы закончились ракеты, описывал эффективность украинской ПВО.

После заявления о том, что ракета, попавшая в жилой дом в Днепре, была сбита украинскими силами ПВО, Арестович написал заявление об отставке.

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