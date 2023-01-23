Российская артиллерия уничтожила позиции ВСУ на запорожском направлении

Военные наносят интенсивные удары по скоплениям живой силы и технике противника

Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 "Акация" артиллерийского подразделения Южного военного округа (ЮВО) успешно отработали по боевым позициям украинских военных в зоне проведения спецоперации в Запорожской области. Об этом в понедельник, 23 января, рассказали в российском Министерстве обороны.

В ведомстве отметили, что подразделения Вооруженных сил России продолжают вести наступательные действия на запорожском направлении. Артиллеристы ЮВО, поддерживая действия мотострелковых и танковых подразделений, наносят интенсивные удары по укреплениям противника, скоплениям живой силы, колоннам техники украинских военных, доставляющим подкрепления.

При выполнении огневых задач расчетом по данным разведки военные обнаружили позицию, на которой находился опорный пункт противника. Точным огнем из 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок цель была ликвидирована.

Корректировку огня осуществляют расчеты беспилотных летательных аппаратов, которые ведут разведку позиций противника и корректируют точность огня боевых машин в круглосуточном режиме, сообщает РИА Новости.

Российские подразделения теснят противника сразу на нескольких направлениях. Все резервы националисты экстренно перебрасывают в Запорожье. Российские войска прорвали первую линию обороны боевиков, которую те создавали последние десять месяцев. А накануне была предпринята невиданная на этом направлении артиллерийская атака. Российские дивизионы вели огонь по боевикам одновременно в 15 населенных пунктах.

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