Лавров прибыл с рабочим визитом в ЮАР

Министр иностранных дел России встретится со своей коллегой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в понедельник, 23 января, в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) с рабочим визитом. Как ожидается, в Претории он встретится с главой МИД страны Наледи Пандор и президентом страны Сирилом Рамафозой.

Стороны, как ожидается, будут обсуждать подготовку ко второму саммиту и экономическому форуму Россия - Африка, который пройдет 26-29 июля в Санкт-Петербурге.

Также предполагается обмен мнениями по насыщенной двусторонней повестке и ключевым событиям на международной арене, актуальным вопросам взаимодействия в БРИКС, где в 2023 году председательствует ЮАР, и совместной работе на других международных площадках, сообщает РИА Новости.

В ноябре 2022 года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев встретился с вице-президентом ЮАР Дэвидом Мабузой. Медведев выразил признательность руководству ЮАР за взвешенную позицию по ситуации вокруг украинского кризиса. При этом вице-президент ЮАР высказал полное понимание причин возникновения конфликта на Украине, а также заявил, что Москва "имеет полное право на защиту своего суверенитета".

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