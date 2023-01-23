В Госдуме пообещали россиянам постоянные кредитные каникулы по потребзаймам

Соответствующий закон планируется принять до конца зимы

Механизм кредитных каникул по потребительским займам на постоянной основе начнет действовать с марта 2023 года. Об этом в понедельник, 23 января, рассказал председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам парламентария, соответствующий законопроект уже рассмотрен в первом чтении, крайний срок его окончательного принятия — февраль. Если это произойдет, поправки вступят в силу весной 2023 года.

Принятие такого законопроекта даст клиентам банков возможность оформить кредитные каникулы по потребительским займам на срок до полугода при условии снижения их доходов более чем на 30% по сравнению со среднемесячным заработком за предшествовавший год.

Такую отсрочку заемщик может получить лишь единожды за время действия кредитного договора. Сумма займа должна соответствовать лимиту в 450 тысяч – 1,6 млн рублей (до тех пор, пока правительство не установит других значений), пишут "Известия".

Механизм кредитных каникул впервые применили в России во время пандемии коронавирусной инфекции, чтобы снизить нагрузку на граждан в сложных условиях. Затем механизм кредитных каникул задействовали для россиян, призванных в ряды российской армии в рамках частичной мобилизации.

В Центробанке заверили, что банковская система России хорошо выдержала шоки 2022 года и сохраняет потенциал для кредитования и запас прочности. Глава регулятора Эльвира Набиуллина выразила надежду на то, что российские кредитно-финансовые организации смогут без проблем выполнять новую программу кредитных каникул для мобилизованных и членов их семей.

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