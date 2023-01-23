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Аномальная погода установилась в Сибири и на Дальнем Востоке

11:43
  • понедельник
  • 23 января 2023

В некоторых регионах - 40-градусные морозы

Аномальные холода накрыли ряд регионов Сибири и Дальнего Востока. В Амурской области, Хабаровском крае столбики термометров опустятся ниже 40 градусов.

В Якутии ночью будет около минус 50. В Красноярске морозы стали настоящим испытанием как для местных жителей, так и для коммунальных служб. По области наблюдались перебои с водой и электричеством, выходила из строя дорожная техника. Из-за безветренной погоды в пяти городах края введён режим неблагоприятных метеоусловий.

Сильные холода и в Иркутской области. В ближайшие пять дней температура воздуха там может опускаться до минус 53-х градусов. Аномальные морозы и во Владивостоке, где продолжает действовать штормовое предупреждение.

Подробнее смотрите в репортаже Ольги Скрипниковой

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