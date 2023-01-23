Российские силы развивают наступление на двух направлениях

Ожесточенные бои ведутся в Артемовске

Российские войска развивают наступление на запорожском и артёмовском направлениях. Штурмовые отряды продвигаются в сторону Северска - ещё одного крупного опорного пункта противника. Идут позиционные бои в районе Кременной. Наши артиллеристы наносят массированные удары по скоплениям ВСУ.

В прицеле танкистов – заброшенные терриконы шахт на окраинах Красногоровки. За этот донецкий поселок, сегодня идут, пожалуй, самые ожесточенные бои. Машины скрытно, прячась в перелеске, подходят как можно ближе к вышке. И делают еще несколько залпов. Бьют настолько точно, что командиру даже не приходится корректировать экипажи.

Снаряды ложатся кучно. Там, где всполох, еще минуту назад была огневая точка националистов. Ее буквально снесло, вместе с наблюдателем и расчетом "Джевелина".

Укрепрайон у ВСУ получился мощный. Большая часть националистов прячется под землей. В пустующих рудниках. На поверхность, поднимаются отдельными группами. Через проломы в стенах рассредоточиваются в домах. Отстреливаются. Но держать оборону сложно. Противопоставить тяжелому калибру нечего. После того, как под Красногоровку перебросили роту новеньких Т-90 "Прорыв", бронетехника националистов в считанные дни и очень быстро вышла из строя.

С флангов по открытым участкам, где бегают радикалы, бьют минометы. Мины уходят навесом. Километра за три. Танкистам разглядеть линию окопов с такого расстояния трудновато. Батарея легко закидывает фугасами обнаруженный разведкой "опорник".

Практически полностью освобождена Марьинка. Если не считать несколько очагов, где еще сопротивляются остатки националистов. Но сейчас вся огневая мощь дивизионов сосредоточена на подавлении боевиков в Артемовске.

Залп оказался удачным. В клочья разнесло американскую установку "Хаймарс". А в самом городе как минимум три казармы националистов вместе с личным составом, боеприпасами и продовольствием превратились в угольки, пепел и руины.

На дорогах Артемовска через каждые 100 метров - сожжённые БМП и танки. Спецназовцы показывают захваченные траншеи. В каждой - брошенные боевиками тела сослуживцев. В окопах – натовское оружие.

А это не просто ДОТ, а двухэтажный подземный каземат. Такой и артиллерией не сразу возьмешь. Вдали видно, как по улице мечутся националисты. Пытаются спрятаться. Но только зашли в дом, его тут же накрыли минометы.

А это уже "ответка". Пули, мины и снаряды проносятся буквально в метре над головами бойцов. И даже на отбитых участках все время приходится держать ухо востро. Тем более, в промзоне. Штурмовые группы вышли к одному из самых сложных участков - бывшему заводу по производству гипса. И, как говорят спецназовцы, взять сами цеха не так сложно. Куда больше времени может уйти на зачистку подземных катакомб. Это необходимо, чтобы в тылу не осталось участков, где потом внезапно могут появиться диверсанты.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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