В Польше заметили колонну американских БМП Bradley

Затягивание поставок тяжелых вооружений европейскими странами сильно раздражает США

Поставка нескольких десятков западных танков на Украину не способна кардинально изменить ситуацию на поле боя. Этот очевидный факт признали в Киеве. В интервью немецкому телеканалу ARD Владимир Зеленский заявил, что возможная отправка партии тяжелой бронетехники из США и Европы не решит проблемы, с которой столкнулись ВСУ. Впрочем, даже выделение относительно небольшого количества танков дается западным кураторам Киева с огромным трудом.

Американские "Брэдли" (Bradley) уже в Польше. Кадры с эшелонами боевых машин, идущими по железной дороге в сторону Украины, попали в интернет. Свои модернизированные танки передало Киеву и Марокко. Якобы под давлением западных партнеров во время заседания в Рамштайне еще в апреле прошлого года, сообщают СМИ. А вот Франция, кажется, делает все по доброй воле. Едва успев отправить первую партию колесных танков, президент Эммануэль Макрон снова анонсирует очередной транш:

"Франция не исключает отправку своих танков. Но, чтобы это сделать, мы должны учесть несколько нюансов. Первое: это то, что мы смогли сделать изначально - не допустить эскалацию конфликта. Второе: это должно оказать эффективную поддержку нашим украинским друзьям. И для этого мы должны изучить способы поддержания танков в рабочем состоянии и в дальнейшем и обучить работе на них украинских военнослужащих".

То ли искреннее желание помочь Украине, то ли повиновение приказу из Вашингтона, но, в любом случае, это еще один повод уколоть своего лучшего друга. Мол, Франция отдает все, что может, в то время как Германия не спешит делиться своими танками "Леопард". Вот и на встрече в Париже, приуроченной к годовщине дружбы стран, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц снова пообещали поддерживать Украину. Правда, о "Леопардах" немецкий канцлер так и не проронил ни слова.

"США многое делают для Украины, но и Германия тоже. Мы постоянно расширяем наши поставки эффективного вооружения", - сказал Олаф Шольц.

Пока Шольц отмалчивается, за него говорят другие. Министр обороны Борис Писториус на встрече с французским коллегой не исключил, что Берлин в скором времени примет решение по поставкам танков Киеву. А глава МИД Германии и вовсе разрешила Польше отдать Украине свои "Леопарды". В курсе ли Шольц – пока неизвестно.

Затягивание поставок сильно раздражает Вашингтон, пишет западная пресса. Во время встречи министров обороны 20 января на авиабазе Рамштайн американский коллега ожесточенно спорил с немецкими представителями. США призывают отбившуюся от рук Германию снова встать в строй союза помощи Киеву. В ответ Берлин ставит условия.

"Особое раздражение в Вашингтоне вызвала информация о том, что немецкое правительство публично поставило условия США для поставок танков еще до встречи на авиабазе Рамштайн. Остин получил информацию по пути в Берлин", - пишут СМИ.

Впрочем, в той же Польше уже дали понять, что и без разрешения Германии отправят немецкие "Леопарды" в Киев. Желание снабдить Украину тяжелым вооружением не поддерживают и рядовые немцы. Как пишет "Нью-Йорк Таймс", все это объясняется историческими соображениями – люди не хотят стать агрессорами.

"Получается, танки приносят мир, а оружие - спасает жизни. Именно так этот лозунг американского оружейного лобби наш креативный министр иностранных дел Германии перевела на международный лад. В мире оруэлловского осознания, где война внезапно стала означать мир, все это может сработать. Но в реальном мире возникает вопрос: неужели все они совсем спятили?" – говорит депутат Бундестага Сара Вагенкнехт.

Немцам потребовался хороший урок, чтобы навсегда усвоить, что агрессия и нацизм – это плохо. Украина - пока нет. Иначе как объяснить то, что сейчас происходит с православной церковью. Гонения и репрессии продолжаются. Кадры с места захвата храма в Тарасовке под Киевом. Прихожане поют песни у запертых ворот, за которыми дежурят люди в камуфляже с оружием.

Сотрудники одесского военкомата силой тащат мужчину в микроавтобус. Чтобы избежать призыва и не стать пушечным мясом, многие украинцы идут на хитрость – выйти в магазин они могут только в женской одежде и даже парике. ВСУ активно набирает в свои ряды и иностранных солдат. Но, как оказалось, они довольно легко могут подставить. Так, сотрудница "Иностранного легиона" пригрозила "сжечь дотла" украинскую армию, обнародовав скандальные данные, если ее уволят из вооруженных сил Украины:

"Если я выйду и начну говорить обо всем, что я знаю и обо всем, что я видела в армии, это сожжет ее дотла. Коррупция, отношение к иностранцам ... если я начну говорить об этом, армия развалится, начнутся внутренние расследования".

Впрочем, случиться это может и без помощи иностранных наемников.

Елена Макарова, Артем Боев, "ТВ Центр".

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