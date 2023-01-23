Стрельба и паника: подробности трагедии в Калифорнии

Над правительственными зданиями в США приспущены флаги

Штурм белого минивэна американские телеканалы транслировали в прямом эфире. Десятки полицейских и спецназовцев заблокировали небольшой грузовик, где, предположительно, находился нападавший. Очевидцы трагедии по-разному описывали его внешность. Но большинство сошлись на том, что это был мужчина азиатского происхождения в возрасте от 30 до 50 лет.

С места происшествия в Монтерей-Парке он скрылся. После чего направился в соседний город. Правоохранители опубликовали фотографию подозреваемого с предупреждением, что он вооружён и чрезвычайно опасен. Когда силовики выбили стёкла и ворвались внутрь окружённого фургона, мужчина был уже мёртв - покончил с собой. Позже стало известно его имя - Ху Кан Тран. Ему было 72 года. Других подозреваемых у полиции нет.

Зачем пожилой мужчина устроил бойню, полиция не знает. Правоохранителям предстоит установить его мотивы и возможную связь с празднованием Нового года по лунному календарю. Стрелок открыл огонь на тематическом фестивале, который посетили тысячи людей, в одном из танцклассов.

Поначалу очевидцы приняли непонятные звуки за фейерверк. Когда осознали, что случилось, началась паника. Жертвами нападавшего стали 5 мужчин и 5 женщин. 10 человек получили ранения разной степени тяжести. Некоторые находятся в критическом состоянии.

Расследованием занимается ФБР. О трагедии проинформировали главу Белого дома. Над всеми правительственными зданиями приспущены флаги. Это 33-й случай массовой стрельбы в США с начала года. Вице-президент Камала Харрис, в чьём родном штате и случилась эта трагедия, произнесла пафосные слова о необходимости положить конец насилию. Вот только сразу после стрельбы в Монтерей-Парке неподалёку снова открыли огонь. 12 человек ранены, трое - в критическом состоянии.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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