Мишустин обсудил поддержку предпринимателей

Премьер провел оперативное совещание

130 миллиардов рублей направит правительство на развитие инфраструктуры ЖКХ в российских регионах в течение ближайших двух лет. Об этом в понедельник заявил Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

Федеральное финансирование позволит увеличить долю новых инженерных сетей, снизит аварийность, что в итоге улучшит качество предоставляемых жителям услуг, отметил глава кабинета министров. Еще одной важной темой встречи стал вопрос поддержки деловой активности в стране, сообщает "ТВ Центр".

"Прошлой весной по поручению президента на 12 месяцев были увеличены сроки уплаты страховых взносов для ряда компаний. Для тех, которые уже воспользовались этой помощью государства, правительство продлевает действие такой отсрочки. Это решение даст возможности бизнесу дальше использовать высвободившиеся ресурсы на текущие расходы, прежде всего, заработные платы сотрудникам, развитие и модернизацию производства, перестройку логистики", - заявил Мишустин.

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