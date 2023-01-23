ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин обсудил поддержку предпринимателей

12:13
  • понедельник
  • 23 января 2023

Премьер провел оперативное совещание

130 миллиардов рублей направит правительство на развитие инфраструктуры ЖКХ в российских регионах в течение ближайших двух лет. Об этом в понедельник заявил Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.
Мишустин выступил на бизнес-форуме в Ашхабаде

Федеральное финансирование позволит увеличить долю новых инженерных сетей, снизит аварийность, что в итоге улучшит качество предоставляемых жителям услуг, отметил глава кабинета министров. Еще одной важной темой встречи стал вопрос поддержки деловой активности в стране, сообщает "ТВ Центр".

"Прошлой весной по поручению президента на 12 месяцев были увеличены сроки уплаты страховых взносов для ряда компаний. Для тех, которые уже воспользовались этой помощью государства, правительство продлевает действие такой отсрочки. Это решение даст возможности бизнесу дальше использовать высвободившиеся ресурсы на текущие расходы, прежде всего, заработные платы сотрудникам, развитие и модернизацию производства, перестройку логистики", - заявил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.