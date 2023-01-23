Астрономы приоткрыли тайну эволюции нашей галактики

Составлен уникальный звездный каталог

Узнать, как зарождаются галактики, изучить самые крошечные космические тела и приоткрыть тайны эволюции Вселенной. Свыше трёх миллиардов звёзд и других небесных объектов внесены на карту Млечного пути, которую создала международная группа астрономов. Специалисты объединили тысячи снимков с различных телескопов и получили впечатляющий результат.

Если долго смотреть в небо, можно посчитать звёзды. Но международный коллектив астрономов так увлёкся, что насчитал их больше трех миллиардов. И на основе этих данных составил детальную 3D-карту нашей галактики.

"Объединение наших снимков с фотографиями с автоматизированного телескопа "ПАН-СТАРЗ" позволило нам получить полный 360-градусный обзор всего диска Млечного пути, в том числе большого числа крайне тусклых звезд", - рассказал Эндрю Сайджари, научный сотрудник Гарвардского университета.

Запечатлеть каждую звезду помог 570-мегапиксельный астрономический фотоаппарат "Дарк Энерджи Сервей" или "Исследователь тёмной энергии". Для сравнения, в такую камеру можно рассмотреть сетчатку глаза мухи в африканских джунглях, если смотреть на неё с Луны.

Чувствительная камера установлена в чилийской обсерватории Серро-Тололо. Первые снимки с неё появились ещё 10 лет назад. За это время астрономы изучили примерно 6,5% от общей площади ночного неба, что по масштабам сравнимо с 13 тысячам полных лун. А в 2016-м обнаружили одну из самых отдалённых карликовых планет Солнечной системы, на которой один год длится примерно 1139 земных лет.

Однако новая 3D -карта нужна не для звёздного навигатора и будущих путешествий по просторам космоса. Она позволит астрономам глубинно изучить принципы распределения звёзд, газа и пыли по диску Млечного Пути и пролить свет на историю зарождения и эволюции нашей галактики.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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